РИАМО - 4 июн. Днем в понедельник в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 14 метров в секунду, в других округах столицы скорость ветра составляет 12 и 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве переменная облачность без осадков, порывы западного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-24 градуса, Северном 23-25 градусов, Северо-Восточном 23-25 градусов, Восточном 22-23 градуса, Юго-Восточном 23-24 градуса, Южном 22-24 градуса, Юго-Западном 23 градуса, Западном 21-23 градуса, Северо-Западном 23-24 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде переменная облачность без осадков, порывы ветра до 13 метров в секунду, температура воздуха 23 градуса, на территории новой Москвы переменная облачность без осадков, температура воздуха 23 градуса, порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили москвичей об усилении порывов ветра до 15 метров в секунду, о ливне и грозе вечером в понедельник. Кроме того, порывы до 18 метров в секунду ожидаются в Московском регионе 5 июня.