РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июн. В конкурсе на лучшую концепцию благоустройства территории бывшего дома отдыха «Опалиха» в подмосковном Красногорске большинство голосов жюри и жителей получил проект архитектурного бюро Асадова, говорится в сообщении пресс-службы девелопера «Сити XXI век».

«Профессиональное жюри, собравшее экспертов из разных областей, от архитектуры до культурологии, обстоятельно подошло к оценке работ. Места распределялись по балльной системе между тремя финалистами, основным критерием было соответствие представленной работы техническому заданию и условиям конкурса. Победителем стал проект архитектурного бюро Асадова. Команда набрала больше всех голосов по итогам оценки жюри и народного голосования», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе народного голосования было получено более 500 откликов.

«Судя по высокому общественному резонансу, идея создания на частной земле общедоступного городского парка нашла большую поддержку среди местного населения», – отмечается в сообщении.

Конкурс на разработку концепции благоустройства участка в Опалихе, принадлежащего девелоперской группе «Сити-XXI век», проводился для территории 11,67 гектаров, из которых девять гектаров девелопер отдает под благоустройство с центральной парковой зоной. На оставшихся двух гектарах разместятся 4-6 этажные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Победившая концепция станет неотъемлемой частью проекта планировки территории, который разрабатывается в настоящий момент.

В основе концепции, представленной бюро Асадова – историческая планировка и дворовые территории, созданные по образу усадеб 19 века. Каждый двор – мини-парк.