РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец начали выявлять нарушения правил дорожного движения (ПДД) пешеходами, рейды продлятся до 17 июня, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации обстановки, Госавтоинспекция с 4 по 17 июня проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Особое внимание сотрудники уделят пресечению нарушений со стороны пешеходов», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, родителям необходимо подавать детям пример правильного поведения на дороге. В темное время суток пешеходы обязаны носить на одежде специальные световозвращающие элементы, так как они помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.