РИАМО - 4 июн. Сотрудники ГИБДД во время плана «Перехват» задержали в Москве троих мужчин, пытавшихся похитить человека, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что трое мужчин на Ленинградском шоссе силой заставили гражданина сесть в автомобиль Mercedes-Benz, после чего вместе с ним уехали в неизвестном направлении.

«В результате введенного плана «Перехват» сотрудники полиции установили местонахождение указанного автомобиля. Подозреваемые, находившиеся в салоне авто, были задержаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет. Потерпевший был освобожден», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». В настоящее время следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.