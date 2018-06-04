РИАМО - 4 июн. Арбитражный суд города Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС о привлечении ООО «Ависта» к административной ответственности за картельный сговор, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение областного УФАС о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «Ависта» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 4 миллионов рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС.