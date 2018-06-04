РИАМО - 4 июн. Расписание некоторых электричек Рижского направления МЖД изменится в ночь с 13 на 14 июня в связи с заменой стрелочного перевода, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На станции «Новоиерусалимская» Рижского направления Московской железной дороги с 13 на 14 июня железнодорожники проведут плановые работы по смене стрелочного перевода, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время - с 21:20 до 07:20. На ремонтируемом участке пути будет работать специальная техника и железнодорожники. Составы на этом участке в оба направления будут пропускать по одному пути в реверсивном режиме.

«Обращаем внимание пассажиров на изменения в расписании пригородных поездов: несколько электричек выведут из расписания, некоторые – выполнят укороченные рейсы на участках Новоиерусалимская – Нахабино и Румянцево – Нахабино. Просим пассажиров заранее планировать поездки», - отмечается в сообщении.

Информация о корректировке графика движения публикуется компанией-перевозчиком заблаговременно. Также актуальное расписание можно узнать на сайте компании «РЖД» в разделе «Пассажирам».