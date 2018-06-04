РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Команда спортивной адаптивной школы «Наш мир» из подмосковного Королева заняла второе место на чемпионате Московской области по футболу среди глухих, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Игры чемпионата Московской области по футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (спорт глухих) состоялись на стадионе «Чайка» в Королеве. Игры проходили в формате 8х8.

«Первое место заняла команда юношеской сборной Московской области, команда МБУ «Спортивная адаптивная школа «Наш Мир»» стала второй, третье место у коллектива из Мытищ», – говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Выступили коллективы из Королева, Мытищ, Люберец, Чехова, Подольска, Химок, Электростали, Коломны, а также две юношеские сборные команды Московской области.