РИАМО - 4 июн. В малом зале концертного зала «Зарядье» в Москве смонтировали акустические панели, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Стены и потолок малого зала полностью облицованы акустическими панелями, а также уложено 120 квадратных метров паркетной доски на балконе. В большом зале на сегодняшний день уже смонтировано три четверти из 15 тысяч акустических панелей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в большом зале также в полном объеме выполнено напольное покрытие сцены из аляскинского кедра. Продолжаются работы по укладке паркетной доски из дуба в зоне зрительских рядов. Смонтированы первые 20 зрительских кресел.

Как отметил генеральный директор управляющей компании по строительству объектов парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, деревянные панели для облицовки малого зала так же, как и для большого зала, создавались согласно рекомендациям ведущих мировых экспертов по акустике.

«Каждая панель является уникальной – отличается как по форме, так и по звукоотражению, и имеет свой индивидуальный заводской номер. Для монтажа деревянных панелей был создан особый микроклимат: в помещениях поддерживается постоянная температура на уровне 21 градуса и влажность 45%», – пояснил Газизуллин.

На площадке по строительству концертного зала в «Зарядье» завершены все фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Большой зал МКЗ рассчитан на 1572 места, малый зал для репетиций и камерных выступлений сможет вместить 400 зрителей.

Общая площадь нового здания филармонии в «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Под большим стеклянным куполом, украшенным прозрачной стеклянной «корой», разместятся два зала. Над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты, среди которых один из самых известных инженеров акустического проектирования в мире - японец Ясухиса Тойота.