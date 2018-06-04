РИАМО - 4 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 июня из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве 5 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Температура в течение суток составит плюс 13-15 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде, грозе и ветре с порывами до 18 метров в секунду 5 июня.

При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.