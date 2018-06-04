РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудят на форуме «Управдом» в Королеве, он пройдет 6 июня в ДиКЦ «Костино», сообщила «РИАМО в Королеве» председатель местного отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов (МКД) Татьяна Зайцева.

Форумы «Управдом» проводятся в Королеве регулярно. На нем у жителей города есть возможность пообщаться с управляющими компаниями и задать вопросы.

«Форум «Управдом» пройдет 6 июня в ДиКЦ «Костино». Регистрация начнется с 15:45. Тем для обсуждения у нас много, приглашенных тоже. Поэтому жду всех заинтересованных и погруженных в вопросы ЖКХ людей», – сказала Зайцева.