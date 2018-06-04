РИАМО – 4 июн. Конго и Гаити попали в десятку стран с худшими дорогами в мире, Россия заняла 24-ю строчку рейтинга, передает в понедельник Газета.ru.

«Самые плохие дороги находятся в Мавритании, Демократической Республики Конго и на Гаити. Российская сторона на 15 позиций обогнала Украину (восьмое место), а также Зимбабве (22 место) и Казахстан (23 место)», – говорится в сообщении.

В десятку стран с самыми хорошими дорогами попали ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Качество дорог оценивалось в 137 странах по шкале от одного до семи, высший балл не получило ни одно государство.

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