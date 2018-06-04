РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали подозреваемую в краже 650 тысяч рублей из магазина в Реутове, сообщается на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от 26-летней женщины о том, что неизвестный, проникнув в помещение магазина на улице Октября в Реутове, похитил из сейфа денежные средства.

«Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана 33-летняя жительница Ульяновска», – говорится в сообщении.

Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.