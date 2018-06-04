РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. На улице Новая в Котельниках заменили асфальтовое покрытие на площади более 2 тысяч квадратных метров, работы проводились в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети, сообщил в понедельник на оперативном совещании врио главы Котельников Андрей Булгаков.

«На улице Новой в ходе ремонта дорог заменили асфальт на площади 2,2 тысячи квадратных метров. В целях укрепления дорожного полотна вдоль дорог обустроили бордюрный камень», – сказал Булгаков.

Он добавил, что в ближайшие дни также будут обустроены искусственные дорожные неровности. В течение 10 дней нанесут дорожную разметку.

Ранее Булгаков проверил ход ремонта дороги в микрорайоне Силикат. Работы на объекте подрядчик должен был завершить до 1 июня. По поручению Булгакова, до 5 июня дорожникам необходимо закончить ремонт пешеходной дорожки. Также до конца недели им надо уложить новый асфальт от дома №2 до дома №25.

Всего в 2018 году в Котельниках отремонтируют девять дорог.