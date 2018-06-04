РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Балашиха первой в Московской области присоединилась к федеральному проекту Общественной палаты России #Чтонетак, акция прошла у Ледового дворца, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Балашиха стала первым городом в Московской области, который присоединился к федеральному проекту Общественной палаты России #Чтонетак. Первую акцию проекта провели у Ледового дворца городского округа. Активисты проекта собирали информацию у жителей о волнующих их проблемах. Мы постараемся донести эту информацию до всех органов власти – региональной, федеральной, местной», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Активисты проекта также провели анкетирование жителей. После акции члены Общественной палаты Балашихи проведут круглый стол, где обсудят собранные анкеты и сформируют дискуссионные площадки для решения основных вопросов. Заполнить анкету жители также могут на сайте Общественной палаты Балашихи и в социальных сетях.

«Цель проекта #Чтонетак – максимальное сближение власти и активистов города, общественных организаций, предпринимателей, журналистов. Общественная палата – это мост между обществом и властью. Нам важно взаимодействие с местной властью. Уличный опрос – возможность узнать повестку дня, вопросы, которые волнуют жителей. В продолжении проекта мы будем выходить на создание механизмов фактического соуправления жителями в своих городах. Будем создавать новые и развивать существующие площади взаимодействия для решения местных проблем и организации проектов, которые интересны и нужны людям», – пояснил член Общественной палаты России, координатор федерального проекта #Чтонетак Вадим Жарко.

Во время акции жители Балашихи оставляли отзывы о уборке улиц, работе общественного транспорта, служб жилищно-коммунального хозяйства, состоянии экологии и другие. Всего собрано более 100 отзывов.

«Думаю, что чем больше людей будут говорить о проблемах в городе, тем быстрее их решат. В микрорайоне Дзержинского есть проблема с парковкой. Автомобиль негде поставить, а молодые мамы с колясками не могут пройти из-за огромного количества машин. Очень хочу, чтобы меня услышали и помогли решить этот вопрос», – сказал местный житель Роман Бойков.

Пятого июня акция проекта пройдет в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской у дома №27 рядом с инсталляцией #Чтонетак с 14:00 до 20:00. Федеральный проект Общественной палаты России #Чтонетак реализуется с 2017 года.