РИАМО - 4 июн. Новую конструкцию для предотвращения выезда на встречную полосу презентовали на мероприятии ГИБДД России в Ижевске, сообщает Газета.ru.

«Это специальные пластиковые столбики, которые, как утверждается, надежнее и долговечнее тех временных, что используют на дорогах сейчас. Светоотражающее покрытие на них не будет стираться, как это происходит с теми аналогами, которые можно встретить на дорогах, к примеру, во время ремонта», – говорится в материале.

Так, по данным ведомства, каждая десятая автоавария в России происходит именно на встречной полосе и в 50% случаев заканчивается смертельным исходом: при помощи инновации в ГИБДД надеются снизить такой показатель на проблемных отрезках примерно в два раза.

Устанавливать столбики нового образца предлагается главным образом не на федеральных трассах, а на однополосных дорогах, а также в опасных для обгона местах, где водители не всегда замечают запрещающие маневр знаки. Также столбики можно использовать и как ограждение для движения пешеходов.

Установку такого рода ограждений владельцы автодорог должны будут согласовывать с Госавтоинспекцией.

В ближайшее время конструкции появятся в Московской области, в том числе в Красногорске и в Балашихе в районе трассы М-7. В ГИБДД считают, что в регионах должны оценить этот недорогой способ визуально привлечь внимание водителей и предостеречь их от выезда на встречную полосу на наиболее опасных участках.