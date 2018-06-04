РИАМО - 4 июн. Новую конструкцию для предотвращения выезда на встречную полосу презентовали на мероприятии ГИБДД России в Ижевске, сообщает Газета.ru.
Так, по данным ведомства, каждая десятая автоавария в России происходит именно на встречной полосе и в 50% случаев заканчивается смертельным исходом: при помощи инновации в ГИБДД надеются снизить такой показатель на проблемных отрезках примерно в два раза.
Устанавливать столбики нового образца предлагается главным образом не на федеральных трассах, а на однополосных дорогах, а также в опасных для обгона местах, где водители не всегда замечают запрещающие маневр знаки. Также столбики можно использовать и как ограждение для движения пешеходов.
Установку такого рода ограждений владельцы автодорог должны будут согласовывать с Госавтоинспекцией.
В ближайшее время конструкции появятся в Московской области, в том числе в Красногорске и в Балашихе в районе трассы М-7. В ГИБДД считают, что в регионах должны оценить этот недорогой способ визуально привлечь внимание водителей и предостеречь их от выезда на встречную полосу на наиболее опасных участках.
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