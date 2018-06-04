РИАМО - 4 июн. Подмосковные загородные детские лагеря должны соответствовать самым высоким стандартам, на эти цели в регионе было выделено около 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас летняя оздоровительная кампания, каникулы в школах начались. Это традиционно важная тема, наша стратегическая задача обеспечить комфорт, безопасность пребывания. Для этого мы выделили порядка 1,8 миллиарда рублей, чтобы порядка 100 загородных лагерей были безопасными и имели должный уровень отдыха и обучения детей, чтобы детские лагеря соответствовали самым высоким стандартам», - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

Он добавил, что планирует осмотреть лагеря.

«Я планирую также побывать в детских лагерях и убедиться, что там все организовано на должном уровне», — уточнил Воробьев.

Ранее губернатор поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья.

В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.