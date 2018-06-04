РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассчитывает на ответственный подход к решению проблем избирательного процесса со стороны нового главы Мособлизбиркома.

Избирательная комиссия Московской области 31 мая утвердила кандидатуру Хаймурзиной на должность председателя.

«Кадровые решения. 31 мая руководителем Мособлизбиркома была избрана Эльмира Абдулбариевна Хаймурзина. С 1 июля она приступила к работе. Рассчитываем на ответственный подход и эффективное решение задач по обеспечению выборного процесса в Подмосковье», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Хаймурзиной на должность члена Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены Центральной избирательной комиссии РФ предложили Мособлизбиркому выбрать Хаймурзину на должность председателя.

Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).

До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а в октябре 2014 года получила должность заместителя председателя правительства Московской области.

Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации.