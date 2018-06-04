РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках в мае скосили траву на 68 тысячах квадратных метров, сообщил в понедельник на оперативном совещании врио главы Котельников Андрей Булгаков.

«Места покоса определены муниципальным заданием, но будем косить и там, где просят жители. На данный момент в Котельниках скошена трава на 68 тысячах квадратных метров», – сказал Булгаков.

Он подчеркнул, что покос продолжается, работают шесть человек. В день каждый проходит около тысячи квадратных метров. Сейчас специалисты работают в микрорайонах Белая Дача, Ковровый, а также на 2-м и 3-м Покровских проездах.

Кроме того, Булгаков поручил спилить сухостой в городе.