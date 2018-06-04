РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках еженедельно будут проверять состояние территорий городского округа, проверкой займутся сотрудники администрации и местные жители, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы округа Андрей Булгаков.

«С целью проверки состояния городских территорий и качества их содержания буду лично проводить регулярные объезды. Особое внимание уделять местам, на которые поступают обращения наших горожан. В выездных совещаниях будут участвовать сотрудники структурных подразделений администрации, представители различных служб и учреждений, расположенных в городе, а также представители подрядных организаций, работающих в Котельниках. Обязательно станем приглашать жителей на выезды», – сказал Булгаков.

Он пояснил, что обязательно будет проверять состояние дворов, скверов, качество ремонта дорог и ход благоустройства дворовых территорий, ремонт подъездов и строительство социальных объектов. Также Булгаков подчеркнул, что будет проводить встречи с жителями округа.

«Будем общаться, выслушивать их вопросы и пожелания, чтобы понимать проблематику, на что необходимо делать акцент в нашей работе. Обязательно по итогам такого диалога все вопросы будут заноситься в протокол для дальнейшего решения. Горожане должны видеть и понимать, что власть открыта и прозрачна», – уточнил Булгаков.

Ранее он совместно с жителями провел объезд территорий города, проверил ход ремонта дорог в микрорайоне Силикат. Также он посетил территории, на которые жаловались горожане в соцсетях.