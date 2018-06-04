РИАМО - 4 июн. Около 8,5 тысяч детей из многодетных семей Подмосковья поедут отдыхать этим летом в оздоровительные лагеря России, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы традиционно распределяем около 8,5 тысяч путевок (для детей из многодетных семей – ред.). Дети смогут побывать на берегу Черного моря - Краснодарский край, Крым», - сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что также планирует осмотреть подмосковные детские лагеря, чтобы проверить их соответствие стандартам.

Ранее он подчеркнул, что в летний сезон в детских лагерях региона должны быть соблюдены все меры безопасности.

В детских оздоровительных лагерях Подмосковья на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.