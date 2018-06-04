РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ограничить проведение масштабных публичных мероприятий в Подмосковье в период проведения чемпионата мира по футболу, силы правоохранительных органов региона будут направлены на сопровождение мундиаля.

«У нас 14 июня - день начала чемпионата мира по футболу, в Московской области, в Москве будет введен специальный, особый режим. Нам необходимо воздержаться от каких-либо излишних публичных массовых мероприятий», - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

Он отметил, что силы правоохранительных органов будут направлены на сопровождение чемпионата. Все базы будет сопровождать министр спорта и физической культуры Московской области.

«Нам нужно быть крайне гостеприимными, потому что на базах Подмосковья будут располагаться порядка семи команд , для этого у нас все готово. Прошу глав муниципалитетов подготовить теплую и гостеприимную встречу. Уверен, что все пройдет на высоком уровне», - заключил Воробьев.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.