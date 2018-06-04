РИАМО - 4 июн. Власти Московской области будут оперативно реагировать на все обращения от граждан, которые поступят в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сказал в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На этой неделе пройдет важное событие. Прошу <...> всех работать в рамках прямой линии президента 7 июня. Вы знаете, какой большой интерес, огромное количество вопросов - более 700 тысяч. Наша задача - еще раз внимательно посмотреть, что волнует людей и оперативно реагировать», - отметил Воробьев, открывая заседание правительства.

Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию 7 июня, он ответит на вопросы жителей России.

В 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения принимаются и от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.