РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Детская команда «Вымпел» из подмосковного Королева завоевала второе место на турнире по хоккею с мячом, который состоялся в Ярославле, сообщается в аккаунте ДЮСШ «Вымпел» в Instagram.

Открытое первенство Ярославля по хоккею с мячом среди детей 2008 года рождения и младше, прошло во дворце спорта «Торпедо» 2-3 июня. В соревнованиях приняли участие команды «Вымпел» (Королев), «Сормово» (Нижегородская область), ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область), ДЮСШ «Старт-Нерехта» (Костромская область), а также команды «Медведь-1» и «Медведь-2» из Ярославля.

«Наши ребята по итогам турнира заняли второе место. Поздравляем мальчиков и тренера Алексея Ерошина с хорошим результатом и серебряными медалями!» – говорится в сообщении.

По итогам всех матчей турнира, три команды имели одинаковое количество очков, по дополнительным показателям победителем турнира стала команда «Сормово», на третьем месте – «Медведь-1».