РИАМО - 4 июн. В Подмосковье по итогам работы инспекторов регионального Госадмтехнадзора на прошлой неделе устранили свыше 800 нарушений в сфере благоустройства, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе (с 28 мая по 3 июня - ред.) по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 819 различных нарушений чистоты и порядка. В результате операции «Пляж» и «Береговая Линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и одно место отдыха у воды», – сказала Витушева.

Она добавила, что пресечено 27 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по четырем фактам проведения работ без ордеров. Кроме того, ликвидировано 36 информационных носителей, размещенных без согласования.

«В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 48 нарушений правил чистоты и порядка», – отметила глава ведомства.

Кроме того, по ее словам, за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по 734 обращениям граждан.