РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках на 2-м Покровском проезде после ремонта дороги нанесли разметку, сообщил в понедельник на оперативном совещании врио главы Котельников Андрей Булгаков.

«На 2-м Покровском проезде прошли мероприятия по нанесению разметки. Шестого июня подрядчик нанесет осевую линию на 2-м и 3-м Покровском проезде. Затем мы установим знаки пешеходного перехода нового образца», – сказал Булгаков.

Он подчеркнул, что 2 июня завершили укладку асфальта на Новой улице. До вечера вторника отсюда вывезут строительный мусор.

«В плане создания доступной среды в Котельниках работа продолжается. Идут занижения бордюра в тех местах, где их нет. Например, завтра (5 июня – ред.) появятся занижения на тротуаре у поликлиники», – дополнил Булгаков.