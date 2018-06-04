РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков в понедельник на оперативном совещании назвал ремонт подъездов приоритетной задачей для городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Особое внимание нужно уделить вопросам содержания городских территорий, вводу в эксплуатацию социальных объектов. Также в приоритете ремонт подъездов по губернаторской программе. Темп работ необходимо увеличивать и привлекать к приемке работ собственников жилья», – сказал Булгаков.

Он отметил, что до 1 июля по графику надо отремонтировать 28 подъездов, они составляют 25% от числа всех подъездов, запланированных к ремонту в 2018 году. Сейчас завершен ремонт в 13 подъездах, он принят жителями и надзорными органами. Еще в 14 подъездах идет ремонт. Получается небольшое отставание от графика.