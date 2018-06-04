РИАМО - 4 июн. Порядка 80 миллиардов рублей будет потрачено компанией «Мегафон» на развитие LTE в России в 2018 году, а также на реализацию проектов в рамках цифровой экономики, сообщил журналистам в понедельник директор департамента по качеству сервисов инфраструктуры оператора Артем Могилин.

«Мегафон» может раскрыть пару цифр по капитальным затратам. Мы в этом году планируем потратить около 80 миллиардов рублей в целом на развитие сетей четвертого поколения. Ускоренным темпом строим сеть LTE, включая Ростов и Ростовскую область, это один из ключевых регионов у нас», — сказал Могилин.

Он добавил, что в рамках данного финансирования будут выполнены требования по антитеррористическому закону, а также реализация проектов в рамках цифровой экономики.