РИАМО – 4 июн. Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал с английским «Бристолем» условия трансфера защитника Хердюра Магнуссона, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исландец перейдет в стан серебряных призеров минувшего чемпионата страны за 2,6 миллиона евро. Известно, что англичанам также полагаются бонусы за успешное выступление в составе армейцев», – говорится в сообщении.

Магнуссоном также интересовались два других российских клуба: «Ростов» и «Рубин». В составе «Ростова» выступают три его партнера по сборной Исландии.

Магнуссон – воспитанник «Ювентуса», выступал за различные итальянские команды до того, как перебрался в Англию. «Бристоль» подписал игрока два года назад за 2,1 миллиона евро. За это время футболист провел 61 матч в составе своей команды.

Текущее соглашение 25-летнего футболиста с клубом действует еще год. В его активе также 15 матчей за сборную Исландии, в которых он отметился двумя голами.