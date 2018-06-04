РИАМО – 4 июн. Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке сальмонеллеза в Бельгии, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии – ред.) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез. Более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно», – говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве добавили, что по данным местных властей причиной заражения могли стать продукты питания. При этом источник заражения и вектор распространения пока не установлены.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Ростуризм предупредил россиян об опасном вирусе Нипах в Индии.