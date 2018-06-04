РИАМО - 4 июн. Качество мобильной связи на трибунах фан-зоны чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах в Москве будет обеспечено на необходимом уровне, сообщили журналистам в понедельник представители мобильных операторов.

«Под фан-зону на Воробьевых горах мы создаем отдельное техническое решение. В этом месте будет размещена действующая мобильная базовая станция, говорю про компанию «МегаФон», аналогичный продукт будет сделан в «Лужниках», где также предполагается большая фан-зона. Мы планируем усиление, чтобы минимизировать риски по перегрузкам», - сказал директор департамента по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Андрей Максимов.

Как добавил заместитель технического директора Tele2 Алексей Телков, все фан-зоны чемпионата мира по футболу - 2018 будут обеспечены качественным сигналом, на каждой из них проводятся дополнительные мероприятия посредством стационарных и мобильных базовых станций.

На Воробьевых горах регулярно проводятся массовые мероприятия, и здесь качество связи предоставляется оператором на высоком уровне.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».