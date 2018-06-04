РИАМО - 4 июн. Первая встреча с представителями инициативных групп дольщиков компании Urban Group прошла в Москве, Фонд защиты дольщиков, Минстрой России и власти Подмосковья продолжат тесно взаимодействовать с клиентами застройщика для решения их проблем, передает корреспондент РИАМО.

«На первой встрече с дольщиками компании Urban Group были представители всех адресов, шести проектов комплексной застройки <…> на территории Московской области. Мы обсудили в режиме открытого диалога с людьми те проблемы, которые их сейчас волнуют в связи с приостановкой строительства жилья, социальных объектов по тем адресам, на которые люди уже направили собственные средства и средства ипотечных кредитов, которые привлекались для приобретения жилья», - сказал генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александр Плутник.

Он добавил, что фонд, Минстрой России и министерство строительного комплекса Московской области будут тесно взаимодействовать с дольщиками.

«Будем взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Достройка объектов будет происходить в соответствии с действующим законодательством», - отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Ранее министерство строительного комплекса Московской области отметило снижение строительной активности группы компаний Urban Group с начала 2018 года. В настоящее время Минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ реализации существующих проектов долевого строительства на предмет соблюдения сроков и исполнения обязательств.

До этого на сайте Фонда защиты прав дольщиков сообщалось, что организация проводит консультации по ситуации с застройщиком Urban Group, после чего курирующему заместителю председателя правительства РФ будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что власти Подмосковья поддержат достройку жилых комплексов Urban Group и поспособствуют выполнению обязательств перед дольщиками.