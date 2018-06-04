РИАМО - 4 июн. Московское областное УФАС 15 июня проведет в Красногорске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.

«В проведении публичных обсуждений примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций», – говорится в сообщении.

Публичные обсуждения состоятся 15 июня по адресу: город Красногорск-7, бульвар Строителей дом 1, дом правительства Московской области, минус 1 этаж, конференц-зал. Начало мероприятия в 10:00.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять на адрес электронной почты: pressto50@fas.gov.ru с пометкой в теме письма «Публичные обсуждения» или задать при проведении публичных обсуждений.

Участие в мероприятии проходит без предварительной регистрации, однако для посещения территории дома правительства Московской области необходимо получить пропуск.