РИАМО - 4 июн. Компания «Аэроэкспресс» запускает с 4 июня специальный тариф «Футбольный болельщик с PayPal», билет для одного человека обойдется в 250 рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Тариф «Футбольный болельщик с PayPal» будет доступен с 4 июня по 31 июля при оплате билета с помощью платежной платформы PayPal на сайте www.aeroexpress.ru или в мобильном приложении «Аэроэкспресс». Билет по этому тарифу рассчитан на проезд группы до трех человек из аэропорта в город и обратно и действителен на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» в течение 30 дней с момента покупки», – говорится в сообщении.

Стоимость билета по тарифу «Футбольный болельщик с PayPal» составит 1500 рублей. Таким образом, поездка в одну сторону для пассажира обойдется в 250 рублей.

«Для многих иностранных и российских болельщиков, а также для туристов Москва является промежуточным пунктом на пути следования. Совместно с коллегами из PayPal мы разработали специальный тариф, который позволит таким пассажирам сэкономить на поездке из аэропорта и обратно», – отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».