РИАМО - 4 июн. Концерт под открытым небом, в котором прозвучат произведения барочной музыки, пройдет в московском «Аптекарском огороде» 22 и 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Двадцать второго и 23 июня, в рамках ежегодной концертной программы под открытым небом, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится одно из самых грандиозных музыкальных событий лета 2018 – фееричный бал цветов «Сон в летнюю ночь». В программу концерта войдут мировые шедевры музыки барокко, предназначенные именно для исполнения на открытом воздухе», – говорится в сообщении.

В концерте прозвучат сочинения знаменитых мастеров великой эпохи – Генделя, Порпора, Броски, Перселла и других. Солистами бала будут немецкий контртенор Филипп Матман и солистка Мариинского театра меццо-сопрано Дарья Телятникова.

Произведения вокальной барочной музыки будут такими: дуэт прощания Корнелии и Секста (мамы и сына) «Son nata a lagrimar» из оперы Генделя «Юлий Цезарь», Ария Ациса «Alto giove» из оперы 2Полифем» Порпора, необычайно виртуозная ария Броски «Son qual nave ch'agitata', известная по фильму Жерара Корбьо «Фаринелли Кастрат».

В конце вечера пройдет торжественный фейерверк.