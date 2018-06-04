РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. На остановке общественного транспорта «Новомилетский завод» в Балашихе после жалобы жителя повесили расписание автобусов, сообщается на портале «Добродел».

Житель села Новый Милет пожаловался на отсутствие расписания автобусов на остановке «Новомилетский завод» в сторону станции Железнодорожная. Администрация Балашихи рассмотрела обращение.

«Автоколонной №1377 - филиалом ГУП МО «Мострансавто» размещено актуальное расписание движения автобусов межмуниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам №65 «Станция Железнодорожная – Торбеево» на остановочном пункте «Новомилетский завод»», – сказал замглавы администрации Балашихи Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.