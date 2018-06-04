РИАМО - 4 июн. Подмосковный Сергиев Посад вошел в десятку самых популярных городов для путешествий и отдыха в июньские праздничные выходные, накануне чемпиона мира по футболу-2018 отмечается рост регионального туризма, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 10 по 12 июня 2018 года.

«Сергиев Посад входит в топ-10 городов для путешествий на День России. Туристы бронируют отдых в Сергиевом Посаде в июньские праздничные выходные в среднем на две ночи и потратят на проживание 2,5 тысяч рублей в сутки», – говорится в сообщении.

Помимо подмосковного города в десятку входят: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Самара и Псков.

В первую десятку российских курортных направлений по популярности отдыха в День России входят Ялта, Сочи, Феодосия, Анапа, Севастополь, Селигер, Алушта, Судак, Геленджик и Ладога. Дешевле всего в первой десятке популярных обойдется проживание в Алуште и Анапе, дороже всего – в Осташкове на Селигере и в Лахденпохье на Ладоге.

Как отмечается в сообщении, рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с чемпионатом мира-2018, который откроется 14 июня в Москве матчем сборных России и Саудовской Аравии.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.