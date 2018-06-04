РИАМО - 4 июн. До конца 2018 года в Московской области планируют подключить к системе ГЛОНАСС все мусоровозы, а в 2019-м на их оборудование будут устанавливать датчики, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

В понедельник в доме правительства Подмосковья проходит пленарное заседание Общественной палаты Московской области.

«Этап, который завершится к концу этого года, - все мусоровозы должны будут подключены быть в объективный контроль, надзор, как угодно назвать, это ГЛОНАСС. Система у нас готова, осталось подключить мусоровозы. Мы будем уже понимать, с какой точки они выходят, какой путь, какой трек проходит мусоровоз», - сказал Коган в ходе заседания.

Он добавил, что в течение следующего года также будут установлены датчики на оборудование мусоровозов, которые будут определять момент забора и выгрузки мусора.

«Второй этап работы, который мы начали два месяца назад и завершаемый к 1 июля, это электронный талон, когда каждая из мусоровывозящих компаний должна получить электронный талон и погасить его при въезде в автоматическом режиме на полигон, чтобы понимать, что конкретная компания заявляет об объемах и потом их гасит», - добавил Коган.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.