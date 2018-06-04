РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Жители подмосковных Котельников в период с 28 мая по 3 июня обращались в полицию 126 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Ляхов.

«За прошедшую неделю (с 28 мая по 3 июня – ред.) в Котельниках зарегистрировано 126 обращений граждан. Совершено 13 преступлений», – сказал Ляхов.

Он добавил, что с территории Котельников выдворили 21 человека. Ляхов подчеркнул, что за неделю составили 20 протоколов о распитии спиртных напитков в неположенных местах.