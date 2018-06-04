РИАМО - 4 июн. Архитектурная отделка завершается в вестибюлях станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, полностью покрыт гранитом пол, заканчивается облицовка стен и потолка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На платформе станции полностью уложен гранит «Цветок Урала», на 97% выполнены работы по облицовке стен и потолка текстурированными под бетон панелями perfaten alcore. Завершается архитектурная отделка в вестибюлях», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Помимо этого, на станции производятся наладочные работы эскалаторов и лифтов, завершается монтаж инженерных систем и благоустройство территории.

«Часть светильников направлена непосредственно на платформу, а часть – на зеркала, установленные в специальных куполах за панелями, благодаря чему на платформу попадает уже отраженный объемный свет», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (городской управляющей компании по проектированию и строительству метро) Марс Газизуллин.

Дизайн-концепция «Солнцево», обыгрывая название станции, предполагает оригинальное световое решение. Ранее проект оформления выбрали москвичи в результате голосования на платформе «Активный гражданин» по итогам проведения открытого международного конкурса на архитектурный облик станций в 2014 году.

Технический пуск участка «желтой» ветки от «Раменок» до «Рассказовки», на котором расположена станция «Солнцево», может состояться уже в начале лета. Участок включает в себя семь станций, его длина составляет порядка 14,2 километра. С запуском движения поездов почти 600 тысяч москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.