РИАМО - 4 июн. Тело 30-летнего мужчины с ножевым ранением груди обнаружили в селе Жаворонки Одинцовского района Подмосковья, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области мужчина 1974 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ссоре в ходе распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавил он.