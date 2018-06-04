РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Более 250 звонков поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу подмосковных Котельников в период с 28 мая по 3 июня, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«Общепринятых звонков за неделю (28 мая – 3 июня – ред.) – 254. Из них в пожарную службу – пять, в полицию – 18, в ГИБДД – четыре, в скорую помощь – 49, в ЕДДС- 44», – сказал Медведев.

Он отметил, что за сутки в Котельниках зафиксировали три случая горения мусорных контейнеров. Врио главы Котельников Андрей Булгаков подчеркнул, что контейнеры горят и возле муниципальных объектов. Он поручил обратить на проблему пристальное внимание.