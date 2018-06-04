РИАМО - 4 июн. Лучшее качество мобильной связи будет предоставлено болельщикам чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионах «Лужники» в Москве и «Санкт-Петербург», при этом связь во всех городах-участниках мундиаля в России предоставляется на высоком уровне, сообщил журналистам в понедельник гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в течение апреля и мая 2018 года провело масштабное исследование качества предоставляемых услуг в сетях сотовых операторов в 11 городах, где состоятся матчи ЧМ-2018 по футболу.

«Все операторы обеспечивают равное по качеству предоставление услуг - как на футбольных аренах, так и на других объектах городской инфраструктуры. Самыми скоростными стадионами страны стали арены «Лужники» и «Санкт-Петербург», где операторы предоставляли максимальные скоростные характеристики на выгрузку и скачивание данных: до 141,6 мегабит в секунду и до 72 мегабит в секунду соответственно», - сказал Кусков.

Он также отметил, практически столь же высокие скорости зафиксированы на аренах в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, где операторы также достигали своих максимально возможных значений. На стадионах благодаря своему техническому преимуществу - самой широкой полосе частот - лидирующие позиции у «Мегафона». При этом на других объектах инфраструктуры отмечен каждый из операторов, в зависимости от технических возможностей на конкретной территории.

«В Москве исследования прошли на стадионе «Лужники» и арене «Открытие», в аэропорту «Шереметьево», оргкомитете в «Лужниках», на Курском и Ленинградском вокзалах, Красной и Триумфальной площадях. На сегодняшний момент скорости на стадионах даже в режиме повышенной нагрузки имеют наилучшие показатели», - уточнил Кусков.

По его словам, операторы сотовой связи провели большую работу в течение последнего полугода в целях подготовки объектов к ЧМ-2018. Согласно результатам исследования агентства, на арене «Открытие» и на главном стадионе чемпионата мира по футболу «Лужники» среди операторов лидирует «Мегафон». Каждый из операторов обеспечивает на объектах инфраструктуры сигнал высокого качества.

«Наши специалисты тестировали мобильную связь на примере работы простого пользователя с использованием смартфонов, возможностью скачивания и загрузки информации», - отметил Кусков.

Он добавил, что полученные результаты передали операторам.

«В рамках исследования было протестировано качество связи непосредственно на стадионах во время проведения тестовых матчей, а также на других объектах инфраструктуры, где ожидается наплыв болельщиков. В первую очередь это аэропорты, вокзалы, отели, билетные кассы и другие объекты», - добавил Кусков.

Он уточнил, что тест-драйв услуг мобильного доступа в интернет с последующей обработкой информации проводились во время матчей или других публичных мероприятий на стадионах, где в июне и июле 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, за исключением Саранска, Калининграда и Нижнего Новгорода.

«В исследовании берется за основу пользовательское поведение среднестатистического абонента, использующего смартфон. Причем измерялись как параметры открытия страниц, так и процесс загрузки контента в соцсети и Youtube», - заключил Кусков.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».