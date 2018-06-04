РИАМО - 4 июн. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с продлением срока работ по реконструкции делового комплекса на Садовнической улице в центре города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, в настоящее время на улице Садовническая, дом 9, строение 1-3 инвестор осуществляет реконструкцию многофункционального делового комплекса с подземной автостоянкой площадью порядка 15,8 тысячи квадратных метров.

«Инвестор обратился к ГЗК с намерением продлить срок реализации проекта до 31 июля 2019 года в связи выполнением работ по укреплению фундаментов и с необходимостью проведения пусконаладочных работ», – пояснил Тимофеев.