РИАМО - 4 июн. Досуговый центр для детей в жилом комплексе на территории бывшей промзоны «Грайвороново» в Москве заработает уже в июне этого года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С целью возрождения традиции добрососедских отношений инвестор реализовал идею создания на территории жилого комплекса детского досугового центра «Соседи». Его открытие состоится в начале июня этого года», – рассказал председатель ведомства Константин Тимофеев.

Досуговый центр расположен на первом этаже жилого дома в первом квартале. Игровое пространство для детей младшего возраста оборудовано в двух комнатах. Они укомплектованы различными игрушками, а также инструментами для развития творческих навыков детей. Для подростков созданы комнаты для проведения командных игр, например, в шахматы, аэрохоккей и другие.

Кроме того, в центре предусмотрено пространство и для организации досуга родителей юных гостей центра. Здесь они могут проводить время, общаясь в просторном холле, где установлен большой уютный диван и журнальный столик.

Как говорится в сообщении, досуговый центр будет открыт в рамках реализации проекта ЖК «Кварталы 21/19». Он расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 6а. Девелопером проекта является компания «ВекторСтройФинанс».

Также в рамках реализации этого проекта планируется строительство трех детских садов на 415 детей и школы для 825 учеников. В настоящее время завершается строительство детского сада на 100 мест. Планируемый срок его ввода в эксплуатацию – конец III квартала 2018 года, после чего объект планируется передать на баланс города.

Всего на участке площадью 19 гектаров построят 21 дом с озеленением всей прилегающей территории. На сегодняшний день корпуса № 2, 3 и 5 первой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Три корпуса второй очереди – № 6, 8 и 9 – находятся в высокой стадии строительной готовности и будут сданы летом 2018 года.

Кроме того, на площади более 3 гектаров застройщик планирует благоустроить пешеходный бульвар протяженностью около 900 метров. На сегодняшний день инвестор уже приступил к работам по его благоустройству.