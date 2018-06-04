РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 4 июн. Жители Орехово-Зуева могут поучаствовать в фестивале «Крепкий орешек» 24 июня в Парке 30-летия Победы, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать четвертого июня в Парке 30-летия Победы (улица Мадонская) состоится грандиозное общегородское спортивно-развлекательное мероприятие «Крепкий орешек»», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программу фестиваля включены флешмобы, спортивные игры и соревнования, мастер-классы, футбольный квест, тренировки. Вечером, в 20:00, также состоится пенная вечеринка.