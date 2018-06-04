РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников из окна выпала 43-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу Дзержинского, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«За выходные (3-4 июня – ред.) зафиксировано падение женщины из окна дома №25 в микрорайоне Ковровый. Это произошло в результате семейных разборок», – сказал Медведев.

Он пояснил, что пострадавшей женщина 43 года. Ее госпитализировали в Дзержинскую городскую больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, переломом двух ног, травматическим шоком.

«Также в выходные (3-4 июня – ред.) с периодичностью раз в два-три часа горели мусорные контейнеры в микрорайоне Силикат у домов №№23 и 26, и возле домов №№8,11 микрорайона Южный. Возможно, их кто-то поджигал», - пояснил Медведев.

Врио главы Котельников Андрей Булгаков поручил проверить версию с поджогом контейнеров. Он отметил, что надо тесно взаимодействовать с полицией, чтобы поймать вандалов.

Медведев добавил, что в понедельник в результате ДТП в Котельниках сгорел автомобиль. Пострадавших не было. Возгорание было в 8:10.

Булгаков поручил оперативно убрать автомобиль. Также он отметил, что надо убрать мусор, образовавшийся в результате ДТП.