РИАМО - 4 июн. С начала текущего года на территории Москвы было построено и введено в эксплуатацию порядка 30 километров дорог, сообщил в понедельник первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

«К настоящему времени мы выполнили годовой план примерно на треть, таким образом, построили и ввели в эксплуатацию около 30 километров дорог. Немаловажно и то, что на новых дорогах открываются эстакады, тоннели и мосты», — сказал Аксенов.

По его словам, новые транспортные сооружения позволяют «развести» дорожные потоки и таким образом улучшить транспортную ситуацию в столице.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что каждый 15-й метр дорог и каждое третье искусственное сооружение в Москве построены в период с 2011-го по 2018-й годы. За последние 7 лет построили почти 700 километров дорог.