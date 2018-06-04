РИАМО - 4 июн. На прошедшем в столице конгрессе независимых муниципальных депутатов предложили выдвинуть единую кандидатуру на выборы мэра, чтобы преодолеть муниципальный фильтр в 6%, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Мосгордума 2 июня назначила выборы мэра Москвы. Прием документов на регистрацию кандидатов начинается сегодня и продлится до 2 июля. Вчера на конгрессе независимых муниципальных депутатов (приняли участие 85 депутатов) обсуждалось выдвижение единого демократического кандидата на выборы мэра Москвы. Заявивший об участии в выборах мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил «договориться о какой-то линии», — говорится в материале.

Гудков предложил оппозиционным кандидатам отказаться от участия в выборах, если не все оппозиционеры будут зарегистрированы. В свою очередь глава Красносельского муниципального округа (МО) Илья Яшин отметил, что демократы не смогли договориться о выдвижении единого кандидата. В итоге Гудков и Яшин решили дождаться результатов праймериз «Яблока» и тогда обсудить выдвижение единого кандидата. У «Яблока» во втором туре праймериз участвуют Сергей Митрохин и глава Тверского муниципального округа Яков Якубович.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кроме Гудкова, Яшина и Митрохина, о намерении участвовать в выборах объявил действующий столичный градоначальник Сергей Собянин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.