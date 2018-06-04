РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. На бульваре Пехорка в Балашихе 10 июня пройдет рок-фестиваль, на нем выступят музыканты из горокруга и Москвы, сообщается на странице проекта «Бульвар Пехорка» в соцсети «ВКонтакте».

«Десятого июня на бульваре Пехорка пройдет рок-фестиваль. Для жителей и гостей города выступят талантливые музыканты из Балашихи и из столицы нашей Родины (Москвы – ред.), ко дню независимости которой мы и подготовили этот праздник», – говорится в сообщении.

На фестивале выступят: Jahggy, Buro 901, «РАдуга и друзья», ВИА «Шишкин», Studio 78, LOPE. Мероприятие пройдет с 15:00 до 20:00, вход свободный.