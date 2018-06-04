РИАМО - 4 июн. Подмосковье находится на первом месте в стране по количеству выданных электронных ветеринарных сертификатов на пищевую продукцию, их выдано порядка 4 миллионов, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза.

С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения будут оформляться только в электронном виде с использованием федеральной государственной системы «Меркурий».

«Московская область находится на первом месте по количеству выданных электронных ветеринарных сертификатов. Если в апреле мы выдали 3,6 миллиона свидетельств, то в мае их было уже 4 миллиона. Это очень много. А с учетом новой группы товаров, которая ранее не сертифицировалась, еще больше», – сказал Ереза в интервью газете «Подмосковье Сегодня», опубликованном в понедельник.

Вся подконтрольная продукция – мясная, молочная, рыбная – без электронного ветеринарного сертификата поступать на реализацию не будет, подчеркнул он.